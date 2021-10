Jeremy Spelier (GPC): ‘Het niveau dat ik bij Vlissingen heb gehaald, ga ik nooit meer halen’

PODCAST PZC Voetbal Podcast: Het noodlot van Sluiskil, penaltykil­ler Lentink en een verrassen­de koploper

11 oktober VLISSINGEN - Het voetbalseizoen is in volle gang en dus is er ook in aflevering #3 van de PZC Voetbal Podcast weer genoeg te bespreken. Presentator Juriën Dam heeft het met de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft onder meer over het einde van voetbalvereniging Sluiskil, een teleurstellende middag in Hoek, penaltykiller Matthew Lentink en een verrassende koploper met een lepe topscorer.