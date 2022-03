Jens Kamphorst (Oostkapelle) na zege in topper: ‘Wij willen méér’

Vooraf vertelde trainer Harro Hazelaar al over de ambities van de club. ,,De doelstelling vanuit de club is om te eindigen in het linkerrijtje en een periodetitel te pakken. Maar de groep wil meer.‘’ Hazelaar ziet dat ook in gedrag van zijn spelers terug. ,,We hebben een brede selectie van 23 spelers inclusief 2 keepers, waarvan veel jongens qua niveau dicht bij elkaar zitten. Hierdoor zie je een bepaalde gedrevenheid tijdens de trainingen en wedstrijden. Dat wordt alleen maar versterkt door de goede resultaten. Jongens praten er met elkaar over wat er voor nodig is om zo hoog mogelijk te eindigen.‘’