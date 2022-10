‘Je weet dat je kansloos bent, maar er gebeurt altijd iets in de beker’

Het is een uur voor de aftrap van Hoek-SC Heerenveen, maar de stemming zit er al goed in. Het Fries en een streektaal met een Vlaamse tongval blijken geen belemmering voor een goed gesprek en dus praten supporters van Hoek en het drie klassen hoger spelende SC Heerenveen elkaar bij over de verrichtingen van hun club in de competitie. Eén zekerheidje is er in de aanloop naar het bekerduel alvast wel: SC Heerenveen gaat over een paar uur naar de volgende ronde.