Je moet er toch niet aan denken dat het seizoen straks al weer klaar is

COLUMNMet knikkende knieën reed ik een week geleden naar Staphorst. Want daar, op de Biblebelt, waren de coronacijfers de lucht ingeschoten. Eenmaal in het ‘oorlogsgebied’ gearriveerd, voor een potje voetbal, bleek het allemaal wel mee te vallen. Ik liet mijn QR-code zien, zag een groen vinkje, bleef zoveel mogelijk op afstand van andere bezoekers, dronk koffie en zag Hoek met 1-0 verliezen.

Eén van de spelers van de Zeeuws-Vlaamse club wilde na afloop even iets in de kantine halen, om de lange terugreis wat aangenamer te maken. Hij kwam er niet in. Niet gevaccineerd en dus niet welkom. Noem het naïef van me, maar ik dacht daar geen moment dat we een week later wel weer eens in de corona-ellende zouden kunnen zitten.

Dus wel. Hoek en Goes spelen niet vanwege besmetting­en, vier andere wedstrijden in Zeeland liggen er ook al uit. Ik ben van plan om vandaag naar een wedstrijd in Rotterdam te gaan. Wat gaan we allemaal meemaken op de sportparken? Spelers die zich op de tribune omkleden, omdat ze de kleedkamer niet in mogen? Dat mag alleen als je een coronabewijs, negatieve testuitslag of bewijs van antistoffen kunt overleggen. Veel voetballers hebben die niet.

De aanwijzingen van de trainer worden voor de wedstrijd en tijdens de rust vanuit de kleedkamer gestreamd voor een klein groepje spelers, dat in de dug-out meekijkt. Als ze dan maar niet te dicht op elkaar zitten... De modder of kunstgraskorrels na afloop van je knieën wassen? Sorry, dat moet je thuis doen, na een ritje van anderhalf uur. Er zullen vandaag ook wel een paar duels op het laatste moment worden gecanceld, omdat spelers alsnog positief blijken te hebben getest.

Een jaar geleden werd de competitie in oktober stilgelegd, om daarna ook niet meer te worden hervat. Dat zou dit jaar toch ook weer kunnen gebeuren? Ik ga vandaag als toeschouwer extra genieten. Want het kan zomaar weer de laatste wedstrijd zijn. Van dit kalenderjaar, of zelfs van dit seizoen. Je moet er toch niet aan denken dat er na dit weekend tot aan de zomer niet meer gevoetbald wordt?

Als dat laatste het geval is, heeft Hoek dit seizoen helemaal geen trainer meer nodig. Weet Goes zich wéér te handhaven in de derde divisie. Hebben alle Zeeuwse voetbalsters zonder voetbalgogme tijd om zich te verzoenen met Adri Franke. Kunnen de clubs in het leeglopende zondagvoetbal aan een toekomstvisie werken.

En beginnen ze volgend jaar bij Kloetinge noodgedwongen aan Project 2023....