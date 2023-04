Jasper Gunter grijpt zijn kans en dé pechvogel van het paasweekend

Weinig wedstrijden, weinig doelpunten én dus ook weinig verschuivingen. Van de veertien doelpuntenmakers in de top van ons PZC-topscorersklassement, kwam dit weekend alleen Jasper Gunter tot scoren. De spits van WHS deed dat in het duel met Zuidland twee keer en maakt daardoor een mooi sprongetje op de lijst. De grootste pechvogel van dit paasweekend speelde voor de beker...

Voor Gunter, die volgend seizoen de overstap maakt naar vierdedivisionist Halsteren, kwamen zijn doelpunten van dit weekend als geroepen. De jonge spits stond een paar weken buitenspel vanwege een blessure, mocht nu weer minuten maken en vond dus meteen het net. Het levert hem de tiende plek op in de lijst.

Met twee doelpunten in één wedstrijd, was Gunter overigens allesbehalve de meest productieve speler van het weekend. Dat was namelijk Kevin Zegers van Spui. De goaltjesdief van de vierdeklasser maakte er in het duel met Cadzand (5-0) maar liefst vier.

In het eerder gestaakte duel tussen Luctor Heinkenszand en Zeelandia Middelburg werd zaterdagmiddag tijdens het restant niet meer gescoord. Het eerdere doelpunt van Kevin van Iersel, was al meegenomen in de stand.

Vijfde speler deze eeuw

De grootste pechvogel van dit weekend was zonder twijfel Bas van der Wel. De aanvaller van eersteklasser SVOD’22 maakte onlangs pas zijn derde competitietreffer, maar was zaterdag uitstekend op schot. Met vijf doelpunten schoot hij zijn ploeg langs het hoger geklasseerde Unitas’30. Kwartfinale bereikt, maar helaas voor Van der Wel tellen doelpunten in het bekertoernooi, ook dit seizoen niet mee...

Daarmee was hij overigens pas de vijfde Zeeuwse speler die deze eeuw vijf keer wist te scoren in de knock-outfase van het districtsbekertoernooi.

