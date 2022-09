Jarige Martens schiet Hoek vanaf elf meter langs IJsselmeervogels

met videoHoek heeft zich via een stunt tegen IJsselmeervogels geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB beker. Nadat er in 120 minuten dinsdagavond niet gescoord was in Bunschoten-Spakenburg rekenden de Zeeuws-Vlamingen na strafschoppen (5-6) af met de tweede divisionist. De jarige Gertjan Martens hield het hoofd koel en loste vanaf elf meter het winnende schot, nadat Knipping en Zutterman dat eerder verzuimden.

Hoek stuitte dinsdagavond op sportpark de Westmaat in Bunschoten-Spakenburg op een tegenstander, die na slechte resultaten in de tweede divisie (vier punten uit zes duels) roerige tijden beleeft. Vorige week maandag verscheen er online gemeld een bericht waarin werd gesuggereerd dat trainer Gert Peter de Gunst zijn biezen mocht pakken. Dat zorgde voor een drukte van belang op de training van maandag - ‘Ramptoerisme’ noemde de oefenmeester het in dagblad De Stentor - maar van het bericht bleek niets waar te zijn en De Gunst bereidde zijn ploeg ‘gewoon’ voor op het competitieduel met HHC Hardenberg. In die ontmoeting kwam IJsselmeervogels er niet aan te pas en mocht het blij zijn dat het maar 2-0 werd.

Eerherstel

De geplaagde thuisclub was daarom dinsdagavond in de ontmoeting met Hoek op zoek naar eerherstel. Dat deed het met overgave en aanvallend spel. Hoek koos voor zekerheid, probeerde compact te spelen en hield Mo Jabar Zada en Tom Vermeire als middenvelders voortdurend voor de defensie. IJsselmeervogels had voortdurend een overwicht en kreeg ook kansen via spits Kian Visser en Kevin Sterling. De grootste mogelijkheid voor Visser was op slag van rust. De spits kopte prachtig naar de hoek, maar Hoek-doelman Lars Knipping redde met een katachtige reflex.

Volledig scherm Hoek-captain Rik Impens (rechts) in duel met Miquel Ramdas van IJsselmeervogels . © Pro Shots / Remko Kool

Had Hoek dan helemaal niks in de melk te brokkelen? Jawel, twee keer plaatste de ploeg van trainer Björn De Neve een counter. Giovanni Delannoy was in de 21ste minuut het eindstation, maar de keeper van IJsselmeervogels, Jaimy Schaap, redde met de voet. Vlak voor rust schoot aanvoerder Rik Impens voorlangs. Zo bleef het 0-0 en daar mocht Hoek het meest tevreden mee zijn op dat moment.

Penalty's

Ook na de rust kwamen beide ploegen niet tot scoren en dus werd het twee keer 15 minuten verlengen in Bunschoten-Spakenburg. Doelman Lars Knipping hield de Zeeuws-Vlamingen daarin meermaals op de been, waardoor er ook nog 120 minuten nog altijd niet gescoord was. En dus moesten penalty's het verschil maken.

Nadat beide ploegen de eerste drie strafschoppen feilloos hadden benut miste Ruizendaal namens IJsselmeervogels, waardoor Hoek voor het eerst op voorsprong kwam (3-4). Doelman Lars Knipping ging achter de bal staan, maar verzuimde de wedstrijd te beslissen. Nadat ook IJsselmeervogels op 4-4 nog een keer miste mocht Artuur Zutterman aanleggen voor de winnende. Ook hij wist zijn hoofd niet koel te houden en miste. Op een stand van 5-5 was het Gertjan Martens die wel feilloos binnen schoot en daarmee de stunt bezegelde.

Hoek plaatst zich door de zege voor het hoofdtoernooi van de KNVB beker. De eerste ronde daarvan wordt op 18, 19 en 20 oktober gespeeld.

Karakteristieken

IJsselmeervogels-Hoek 0-0 (0-0), Hoek wint na strafschoppen (5-6). Scheidsrechter: Nick Smit (Huizen). Gele kaart: Miquel Ramdas, Aidil Haian, Van de Laar (IJsselmeervogels). Constansia, Martens, Delannoy, Impens (Hoek). Aantal toeschouwers: 1200.

Opstelling Hoek: Lars Knipping; Gilles Vandecandelaere, Alexander Embrechts, Gertjan Martens, Artuur Zutterman; Tom Vermeire, Rik Impens, Mo Jabar Zada, Jelco Schamp (46. Jeffred Bonsu); Steve Schalkwijk (82. Jahrdell Constansia) en Giovanni Delannoy.