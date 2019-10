Jarco Boogaard (Arnemuiden) moet op zijn 23ste noodgedwongen stoppen

Van Leiden: ‘Het is opereren of stoppen met voetballen’

4 oktober MIDDELBURG – Gert-Jan van Leiden hoopt aanstaande donderdag in het ziekenhuis in Terneuzen te horen wanneer hij geopereerd kan worden aan zijn linkerschouder. Het gewricht vormt een zwakke plek bij de verdediger van Hoek en schoot al meerdere keren uit de kom. ,,Het was nu heel simpel: opereren of stoppen met voetballen.’’