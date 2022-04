Jan Paul van Hecke verliest, maar is wel Speler van het Jaar

VIDEO Kloetinge blijft koel in snelkook­pan met weinig verrassen­de matchwin­naar

NIEUWENHOORN - Kloetinge heeft voorzichtig een voorschot genomen op het kampioenschap in de eerste klasse. In de kraker van de dag werd Nieuwenhoorn zaterdag in het hol van de leeuw met 0-1 bedwongen. Wie anders dan Dano Lourens was de matchwinnaar.

23 april