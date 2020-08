Jan Paul van Hecke moet geduldig zijn: ‘Dat er een transfer gaat komen, lijkt me duidelijk’

Thomas de Rijke blaast niet te hoog van de toren

19 augustus GOES - Vier jaar geleden speelde Thomas de Rijke (22) nog in de vierde klasse. Dit seizoen is hij met Goes in de derde divisie actief. In de eerste weken van de voorbereiding had De Rijke het pittig bij Goes. Het tempo en het fysieke onderdeel waren van een hoger niveau dan dat hij gewend was bij eersteklasser Vlissingen. ,,Het lukt niet meer om bij een aanname de bal drie keer te raken of op het gemakje een actie te maken. Het is aanpoten, maar het gaat steeds beter. Het is een kwestie van wennen.”