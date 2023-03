Jan Paul van Hecke met Brighton naar Wembley

Jan Paul van Hecke gaat met zijn club Brighton & Hove Albion naar Wembley. In de kwartfinale van het roemruchte FA Cup-toernooi werd zondag afgerekend met Grimsby Town, dat in de League Two uitkomt: 5-0.

Van Hecke begon zondag op de bank, maar mocht in de 78ste minuut zijn opwachting maken. De 23-jarige verdediger uit Arnemuiden viel in voor WK-ganger Alexis MacAllister. Bij rust leidde Brighton nog ‘slechts’ met 1-0, na de pauze maakte de thuisclub het verschil.

De verdediger maakte in het FA Cuptoernooi al heel wat speelminuten. Op bezoek bij Middlesbrough (1-5) en Stoke City (achtste finale, 0-1-zege) kwam hij de volle 90 minuten in actie.

De volgende wedstrijd in de halve finale van het bekertoernooi wordt op Wembley gespeeld, hetgeen altijd een droom is geweest voor Van Hecke. Zondagmiddag werd er meteen geloot voor het vervolg. Brighton werd daarbij gekoppeld aan de winnaar van Manchester United-Fulham. Dat duel wordt vandaag nog gespeeld. De andere halve eindstrijd gaat tussen Manchester City en Sheffield United. De halve finales zijn in het weekend van 22 en 23 april.

Jong Oranje

Jan Paul van Hecke krijgt de komende weken weinig rust. Vandaag meldt hij zich bij Jong Oranje, dat twee oefenwedstrijden in het verschiet heeft. Zaterdag 25 maart staat Oranje tegenover Noorwegen en op maandag 27 maart is Tsjechië de tegenstander. De twee wedstrijden worden gespeeld in het Spaanse San Pedro del Pinatar, waar het team op trainingskamp gaat. Het is niet de eerste keer dat Van Hecke deel uitmaakt van de nationale selectie. Hij heeft al twee interlands achter zijn naam staan. Zijn debuut maakte hij op 3 juni 2022 in de wedstrijd tegen Jong Moldavië (0-3-zege).

Jong Oranje is in voorbereiding op het EK deze zomer. Tijdens het Europees kampioenschap zit de ploeg bij Portugal, België en Georgië in de poule. De groepswedstrijden worden gespeeld in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Nederland begint het EK op woensdag 21 juni tegen België. Vervolgens speelt het team van Erwin van de Looi zaterdag 24 juni tegen Portugal en de groepsfase wordt afgesloten tegen gastland Georgië op dinsdag 27 juni.