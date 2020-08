Jan Paul van Hecke maakt transfer naar Premier League en wordt verhuurd aan FC Utrecht

Pechvogel Sjoerd Verhulst opnieuw maanden aan de kant

12 augustus OOSTKAPELLE - Oostkapelle/Domburg zal het in de jacht op het kampioenschap grotendeels moeten stellen zonder Sjoerd Verhulst. De aanvaller keerde afgelopen winter terug van Goes, speelde nog geen minuut en raakte in de coronabreak opnieuw geblesseerd aan zijn knie. Eind augustus wacht hem een operatie, waarna de buitenspeler opnieuw zes maanden zal moeten revalideren.