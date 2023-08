Jan Paul van Hecke is bij winnende start in de Premier League meteen basisklant

Afgelopen seizoen had Van Hecke flink wat geduld nodig bij Brighton. Pas in januari, uit tegen Leicester City (2-2), mocht hij voor het eerst in de basis starten in de Premier League. Hij kwam uiteindelijk tot drie basisoptredens en viel vijf keer in. Maar zaterdag, in het eerste competitieduel van het seizoen, mocht hij direct starten.