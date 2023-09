Jan Paul van Hecke geeft opnieuw zijn visitekaartje af, Daan Klomp op het nippertje beslissend in topper

Down Under met Angela Versluis: een zure uitschake­ling en twijfel over tactische keuzes

In de WK-rubriek Down Under met Angela Versluis vertelt voormalig profvoetbalster Angela Versluis uit Veere na ieder duel van de Oranje Leeuwinnen hoe zij de wedstrijden van het Nederlands elftal en alles rond het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland beleeft. In aflevering vijf: een zure uitschakeling, dubieuze VAR-ingrepen en twijfel over tactische keuzes: ,,Ik had Victoria Pelova doorgeschoven naar het middenveld.”