Jan Meijaard uit Breskens: ‘Na de 2-0 tegen Oostenrijk heb ik meteen kaarten besteld’

BRESKENS - Het Nederlands elftal speelt morgen de achtste finale van het EK. Voorafgaand aan ieder duel van Oranje laten we een Zeeuwse voetballiefhebber aan het woord. In deel 4: Jan Meijaard, die in Boedapest op de tribune zit.

Vóór corona was Jan Meijaard vaak op reis. De medewerker van Doens Food stapte regelmatig in het vliegtuig, maar dat was er het afgelopen jaar niet meer bij. Zondag is het eindelijk weer eens zo ver. Van vliegveld Beauvais-Tillé, net boven Parijs, vliegt de inwoner van Breskens met twee vrienden naar Boedapest. ,,Eindelijk weer eens een wedstrijd in een stadion, dat heb ik echt gemist.’’

Zijn laatste live wedstrijd was Feyenoord-Willem II, in maart 2020. ,,Ik was wel een paar keer per maand in een stadion te vinden’’, zegt de Zeeuws-Vlaamse aanvaller. ,,Ik wilde nu ook weer graag, maar niet naar een wedstrijd met maar tien of twintig procent bezettingsgraad. Nederland-Tsjechië wordt in een vol stadion gespeeld. Heerlijk.’’

Was het moeilijk om aan kaarten te komen?

,,Nee, niet echt. Ik heb ze via de website van de Uefa besteld. Toen Nederland in de tweede poulewedstrijd tegen Oostenrijk de 2-0 maakte, was duidelijk dat ze groepswinnaar gingen worden. Ik heb na die 2-0 meteen kaarten besteld en vliegtickets geboekt. Het vliegveld boven Parijs is iets verder rijden dan Amsterdam, het ticket naar Boedapest kost 15 euro. Mijn werkgever is erg flexibel, dus dat was ook geen probleem. We vliegen maandag weer terug.’’

Quote Van de teksten van analisten die zeggen dat je van iedereen moet kunnen winnen, wil je Europees kampioen willen worden. Dat is dus de grootste onzin Jan Meijaard