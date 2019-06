Jahrdell Constansia is on fire

Nacompetitie hoofdklasse/1e klasse Kloetinge moet hoofdklas­se uit het hoofd zetten na verlenging

8 juni KLOETINGE – Ook in de nacompetitie is Kloetinge er niet in geslaagd een plek in de hoofdklasse af te dwingen. In de halve finale ging het zaterdag in de verlenging mis voor de Zeeuwen. Deto Twenterand was op het Wesselopark met 1-2 te sterk.