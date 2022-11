Jade Heida (16) uit Terneuzen maakt debuut bij Club Brugge

S­VOD’22-Goes is voor de familie Hazelaar meer dan zomaar een bekerpotje: ‘Toch mooi om van je vader te winnen’

Voor de familie Hazelaar had de bekerwedstrijd tussen SVOD’22 en Goes zaterdag wel een heel bijzonder tintje. Vader Harro stond als assistent-trainer van de Bevelandse vierdedivisionist tegenover zijn zoons Maarten en Jochem, die voor de Walcherse eersteklasser uitkomen. Het werd een pijnlijke middag voor pa, want beide zoons scoorden en stonden aan de basis van de verrassende uitschakeling van Goes: 4-3.

