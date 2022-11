Jacques Blijlevens telt tegenvallers, maar vooral ook zijn zegeningen

Zes punten uit acht duels: voor Blijlevens en Nieuwdorp verloopt het seizoen 2022-2023 moeizaam. ,, Ik had in de voorbespreking al gezegd dat ik een goed gevoel over vandaag had. We zijn nu wat gestegen op de ranglijst. Dit hadden we nodig. Het wordt allemaal wat dunner bij ons. Er zijn jongens die gestopt zijn, omdat ze een keer reserve zitten of met het tweede mee moeten doen.’’