Jacco Nelen aan eind van het seizoen weg bij MZVC

Spanning om te snijden bij Terneuzen: ‘Het zal mijn schuld wel zijn’

Na een zwakke periode met slechts vier punten uit vijf wedstrijden tankte HVV’24 in en tegen Terneuzen vertrouwen. De formatie van Mario Vermeirssen besliste de derby voor de rust met drie treffers in een tijdsbestek van twintig minuten. Met een man minder redde Terneuzen in de slotfase uit een strafschop van Hakan Basagac de eer: 1-3. Maar de sfeer in het Terneuzen-kamp bleef om te snijden...

11 december