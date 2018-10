Istvan Bakx maakt het verschil in topper

ALMERE - Voetballer Istvan Bakx uit Vlissingen was vrijdagavond weer belangrijk voor zijn ploeg Go Ahead Eagles.

De aanvallende middenvelder maakte het enige doelpunt in de topper tegen Almere City. Kort voor rust kreeg hij de bal in het zestienmetergebied, draaide om zijn as en schoot met links raak. ,,Het ging goed’’, zei hij na afloop voor de camera van Fox.

,,Ik denk dat het een leuke wedstrijd was om te zien. Een hoge intensiteit, veel momenten voor het doel. Ik denk we het eerder hadden moeten beslissen, dan hadden we in het laatste kwartier niet met het mes op de keel hoeven spelen.’’

Door de overwinning kwam Go Ahead Eagles alleen aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. De voorsprong op nummer twee Sparta bedraagt twee punten. Met twee doelpunten en vijf assists (in tien wedstrijden) speelt Bakx een prominente rol in de koppositie van Go Ahead Eagles.