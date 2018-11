Istvan Bakx kan maar niet winnen in de grote steden

Istvan Bakx is niet echt op zijn gemak in de grote steden. De 3-0-nederlaag woensdag in Amsterdam tegen Ajax was natuurlijk niet verrassend gezien het niveauverschil (eredivisie versus eerste divisie). Maar los daarvan: Bakx won nog nooit een profduel in Amsterdam. En nog sterker: ook in de twee andere grootste steden in Nederland (Rotterdam en Den Haag) won hij nog nooit.

Amsterdam (850.000), Rotterdam (640.000) en Den Haag (525.000) zijn de drie grootste steden van Nederland. Inmiddels speelde Bakx in zijn proftijd al 19 wedstrijden in deze steden. En hij won er nog nooit; hij ging met 5 gelijke spelen naar huis en 14 nederlagen. Eén keer scoorde hij in duels: in 2015, in de tweede bekerronde tegen de amateurs HBS in Den Haag. Uitslag: 4-1-nederlaag…

Dat was overigens de enige wedstrijd die Bakx in Den Haag speelde, want ADO Den Haag liep hij in de competitie steevast mis. In Amsterdam speelde hij met FC Den Bosch en FC Oss tegen Jong Ajax (1G 3W) en gisteren dus met de Eagles tegen Ajax. Overigens speelde hij in zijn amateurtijd bij Hoek ook nog ’s met 1-1 gelijk bij de amateurs van Ajax.

Rotterdam

Maar de meeste grote-steden-wedstrijden werkte hij af in Rotterdam (13 stuks). En niet echt succesvol.

De eerste wedstrijden in Rotterdam speelde hij in dienst van Sparta. De twee thuiswedstrijden die op Het Kasteel speelde, gingen allebei verloren; eerst tegen Roda JC (oktober 2005) en vervolgens tegen SC Heerenveen (november 2005). Die nederlagen leidden een negatieve spiraal in die nog steeds naar beneden draait.

Met FC Den Bosch, met Willem II, met AGOVV, weer met FC Den Bosch en het meest recent met FC Oss reisde hij bijna elk seizoen wel een keer af naar Rotterdam. Maar overwinningen… ho maar. Excelsior en Sparta lagen telkens dwars in de competitie, in de play-offs of in de KNVB beker. Een enkel gelijkspel was te noteren (4 stuks), maar verder louter nederlagen (9 stuks).

Twee jaar geleden kon Bakx Rotterdam met opgeheven hoofd verlaten, want in de beker gaven hij en de rest van FC Oss prima partij in de KNVB beker tegen Feyenoord. Tom Boere zorgde toen voor een vroege voorsprong, waarna Feyenoord heel hard moest werken om de volgende ronde te halen. Dat lukte. Opgeheven hoofd dus, maar Bakx verliet Rotterdam wéér zegeloos.