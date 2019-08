Istvan Bakx heeft op zijn 33ste toch nog een mooi avontuur te pakken

VC Vlissingen opent tegen TAC’90, Kloetinge treft oude bekende

18 augustus VLISSINGEN - De KNVB heeft nu ook het competitieprogramma voor de Zeeuwse amateurclubs die in de hoofdklasse of lager spelen bekendgemaakt. Zondag-eersteklasser VC Vlissingen opent de competitie op zondag 22 september met een thuiswedstrijd tegen TAC’90 uit Den Haag. Een week later gaat de ploeg van trainer Kevin Hollander gaat een week later op bezoek bij DHC in Delft. Beide clubs troffen elkaar drie jaar geleden in de hoofdklasse.