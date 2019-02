Istvan Bakx en Eagles lopen weer averij op in titelstrijd

Hoek zonder Chergui maar mét Akindayini op bezoek bij ASWH

14:15 HOEK - Voor wie er nog aan twijfelde; Hugo Vandenheede kan zijn stem flink verheffen. De Belgische trainer van Hoek is vaak de rust zelve, maar liet er donderdagavond geen twijfel over bestaan dat hij niet tevreden was over enkele spelers. Vandenheede zette iedereen op scherp, want zaterdagmiddag moet Hoek vol aan de bak. In de uitwedstrijd tegen ASWH wil de derdedivisionist de volgende stap richting het winnen van de tweede periode zetten.