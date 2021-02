Istvan Bakx eerste gast in podcast ‘De Zeeuwse Selectie’: ‘De volgende dag was die trainer ontslagen’

PODCASTVLISSINGEN - Het scheelde niet veel, of Istvan Bakx had negen jaar geleden een contract in Engeland getekend. Een deal met Preston North End leek in kannen en kruiken, na een geslaagde stage. ,,Ik speelde een oefenwedstrijd, die we met 3-0 wonnen’’, kijkt Bakx terug. ,,Eén goal, twee assists; het zag er goed uit. Bij Racing Genk had ik geen zicht meer op speeltijd dus ik wilde best naar Engeland.’’

De volgende dag meldde hij zich weer bij de club. ,,Wat denk je? Was die trainer ontslagen. We bellen je nog, zeiden ze. Er kwam een nieuwe trainer en ik heb niks meer gehoord.’’

In de eerste aflevering van de nieuwe PZC-podcast ‘De Zeeuwse Selectie’ vertelt Istvan Bakx over zijn voetbalcarrière en zijn toekomst. De Vlissinger was dertien jaar actief als prof, in België, Nederland en Zuid-Afrika. Sinds oktober 2020 is hij weer speler van derdedivisionist Hoek. De 35-jarige Bakx weet uit ervaring dat je soms een beetje geluk moet hebben als voetballer, waarbij het verhaal met Preston North End één voorbeeld is.

Een ander voorbeeld is de deceptie met Go Ahead Eagles. Met die ploeg greep de aanvaller na een knotsgekke slotfase in de finale tegen RKC naast promotie naar de eredivisie. ,,Ik had nog nooit gehuild om een voetbalwedstrijd’’, vertelt Bakx. ,,In die wedstrijd maakte ik de 3-2 en later kwamen we met 4-3 voor. We waren er bijna. Ik werd gewisseld en langs de kant had ik het niet meer. Er stond zoveel spanning op, dat kwam er allemaal uit. Tijdens de wedstrijd moest ik al huilen.’’

En na afloop opnieuw, omdat Go Ahead uiteindelijk met 4-5 verloor, waardoor het naast promotie greep. Hij bleef niet bij de club uit Deventer en leek met Spakenburg de tweede divisie in te gaan. Tot Ajax Cape Town hem een avontuur in Zuid-Afrika aanbood. Bakx genoot daar met volle teugen, onder meer van de saamhorigheid. ,,Samen zingen voor een wedstrijd, dat vond ik prachtig. Als buitenlander moet je in een ander land vaak even wennen. Daar werd je meteen onderdeel van de groep, onder meer door het zingen.’’

