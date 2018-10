Istvan Bakx aast als gids van GA Eagles op stunt tegen Ajax

Istvan Bakx is bezig aan een van zijn sterkste voetbaljaren ooit. De aandrijfas van GA Eagles mag ondertussen 32 jaar zijn, uit niets blijkt dat de herfst van zijn carrière zijn intrede heeft gedaan. De Brabantse routinier neemt GA Eagles al maanden bij de hand als koploper van de eerste divisie en overlegt na elf wedstrijden het hoogste rapportcijfer (6,73) in Deventer. Bakx verheugt zich op het bekertreffen met Ajax. ,,Niemand is kansloos, ook wij niet. Misschien ziet Ajax ons wel als vervelend tussendoortje.’’

Loftrompet

Het is een dag na de 2-0-zege op Cambuur rustig naast stadion De Adelaarshorst. Een handjevol supporters heeft net de training bekeken en blaast de loftrompet richting Bakx. ,,Je was weer top man.’’ De immer bedeesde Bakx knikt goedkeurend. ,,Maar ik heb wel spierpijn hoor.’’ Zijn 250ste wedstrijd als voetbalprof in Nederland was een slijtageslag voor de middenvelder, die ruim twaalf kilometer absolveerde tegen Cambuur. ,,Dat is mijn gemiddelde. Ik stop veel energie in de wedstrijd en daar heb je op mijn leeftijd soms even last van. Dat is prima en hoort bij mijn rol. Maar als het lekker gaat en de resultaten goed zijn, dan voel je amper pijn.’’