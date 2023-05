Is er voor Hoek dan helemaal niets meer te halen? Nou, toch nog wel iets

OVERZICHT Lees hier alles over derby's, late doelpunten en de 11 goals (!) van Zeelandia Middelburg

De divisie-ploegen Hoek, Kloetinge en Goes hadden een vrij weekeinde, maar saai was het zaterdag niet op de Zeeuwse velden. Alle aandacht kon naar de derby in de eerste klasse C tussen Terneuzense Boys en SVOD’22.