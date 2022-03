Invallers Franse en Constansia laten Hoek wéér juichen

In het thuisduel met FC Lisse leek Hoek ruim een uur lang verwijderd van een resultaat. De ploeg keek tegen een 1-0-achterstand aan en had het lastig tegen de koploper van de derde divisie. Maar de gelijkmaker van Alexander Embrechts, na een vrije trap, gevolgd door een dubbele wissel, veranderden de wedstrijd. Jahrdell Constansia bediende Erwin Franse, die de winnende binnen schoot: 2-1.

Daarmee boekte Hoek de zesde overwinning in de zeven wedstrijden die de ploeg onder Lorenzo Staelens in dit kalenderjaar speelde. Het is een bijzonder knappe serie, die Hoek van halverwege het rechterrijtje naar de top vier heeft gebracht. De achterstand op FC Lisse bedraagt nog ‘slechts’ zeven punten. Dinsdagavond wacht met Sparta Nijkerk op eigen veld opnieuw een titelkandidaat.

Hoek zal het dan net als tegen FC Lisse moeten doen zonder een aantal vaste krachten. Doelman Griffin de Vroe staat voorlopig aan de kant met een knieblessure, maar werd tegen Lisse vervangen door een solide keepende Jordi de Jonghe, die aan zijn elfde en laatste seizoen bij Hoek bezig is. De doelman keert deze zomer terug naar België. Gertjan Martens ontbreekt dinsdag ook nog, of de wedstrijd voor Karim Bannani te vroeg komt is nog afwachten. Istvan Bakx is wellicht wel weer van de partij.

Tegen FC Lisse begonnen naast De Jonghe ook Seppe Vereecke (rechtsback) en Ruben de Jager (linksbuiten) in de basis. Hoek ontsnapte na vijf minuten aan een achterstand toen Enzo Stroo de paal raakte, maar twee minuten later was het wel raak. Toon Zwetsloot begon aan een solo, bediende Justin van der Putten en de aanvaller schoof de 0-1 binnen. Naarmate de eerste helft vorderde kreeg Hoek wel wat meer grip op FC Lisse, dat in Tom Noordhoff (ex-Ajax) en Jeffrey Klijbroek twee uitblinkers op het middenveld had.

Rik Impens kreeg namens Hoek de beste kans, maar de aanvoerder had net iets te veel tijd nodig. Ook na rust kon Hoek in eerste instantie weinig gevaar stichten, maar het spelbeeld veranderde na de gelijkmaker, die min of meer uit de lucht kwam vallen. Een vrije trap van Impens werd door Aaron Verwilligen met het hoofd verlengd, aan de tweede paal schoot Embrechts raak. Kort daarna bracht Staelens met Erwin Franse en Jahrdell Constansia twee verse, pijlsnelle invallers binnen de lijnen.

Volledig scherm Erwin Franse (midden), hier in actie tegen OFC, maakte de winnende treffer voor Hoek. © Camile Schelstraete

Door die omzettingen, gekoppeld aan een dosis agressie, knokte Hoek zich in de wedstrijd. Het leverde na 79 minuten een voorsprong op. Constansia ontdeed zich handig van zijn tegenstander, sprintte richting het strafschopgebied en legde de bal breed op Franse. De rechtsbuiten schoot hard raak, in de kort hoek naast doelman Erik Cummins. Lisse-trainer Raymond Bronkhorst dirigeerde centrale verdediger David Verweij naar voren, in een poging de gelijkmaker te forceren.

Heerlijke invalbeurt

Verweij, die in de heenwedstrijd in Lisse (3-2) eerder dit seizoen de winnende maakte, was ook nu weer twee keer gevaarlijk met het hoofd. De inzetten van Verweij gingen deze keer echter niet in maar over het doel van Hoek, waardoor de ploeg van Staelens de overwinning over de streep wist te trekken. Met een hoofdrol voor twee invallers, die hun geduld met een heerlijke invalbeurt en overwinning beloond zagen worden.

Hoek-FC Lisse 2-1 (0-1). 7. Justin van der Putten 0-1, 63. Alexander Embrechts 1-1, 79. Erwin Franse 2-1. Scheidsrechter: N. Boel (Vlissingen). Gele kaart: Jaïr Oosterlen, Seppe Vereecke (beiden Hoek), Jaap Zwetsloot, Moubarak Adouch, Lars Klomp (allen FC Lisse). Aantal toeschouwers: 700.

Bijzonderheden: Voorafgaand aan het duel wordt één minuut in stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Wim de Feijter, één van de oprichters van de sponsorstichting van HSV Hoek.

Hoek: Jordi de Jonghe; Seppe Vereecke, Alexander Embrechts, Roycel James, Jaïr Oosterlen; Aaron Verwilligen, Rik Impens (66. Jahrdell Constansia), Mo Jabar Zada; Ruben de Jager (66. Erwin Franse), Steve Schalkwijk en Giovanni Delannoy.

FC Lisse: Erik Cummins; Mitchell Bormann, Kevin van der Zwet, David Verweij, Moubarak Adouch (76. Lars Klomp); Jaap Zwetsloot (80. Reggie Schaap), Tom Noordhoff, Jeffrey Klijbroek, Toon Zwetsloot (76. Dani van Steijn); Justin van der Putten (46. Luca Tarani) en Enzo Stroo.