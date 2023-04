Invaller Van Hecke sleept met Brighton zege op Chelsea over de streep

Op bezoek bij het grote Chelsea, dat een rampzalig seizoen kent en slechts elfde staat in de Premier League, kwam Brighton al vrij snel op achterstand. In de dertiende minuut was het raak. Kort voor rust maakte de ploeg van Van Hecke, die toen nog op de bank zat, gelijk en in de 69ste minuut viel de 1-2 van Julio Enciso. Bij die score kwam Van Hecke een kleine vijf minuten voor tijd ook in het veld. Met de Zeeuw binnen de lijnen kwam in de stand geen verandering meer.