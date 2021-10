Invaller Jo-Annes de Bat ziet dat de eerste zege er weer niet in zit voor Goes

DERDE DIVISIEGOES - In een bijzondere wedstrijd is Goes er zaterdag niet in geslaagd de eerste zege van het seizoen in de derde divisie te pakken. Na een 0-2-achterstand én een scheidsrechterswissel halverwege verloren de Zeeuwen uiteindelijk met 1-3 van Excelsior’31.

Met acht wedstrijden achter de rug wachtte Goes nog altijd op de eerste competitiezege. De ploeg is met 5 remises (en drie nederlagen) koning van de gelijke spelen, maar hoopte zaterdag op de eerste overwinning van het seizoen. Dan moest het wel een lastige horde nemen, want het trof met Excelsior’31 - dat aantrad zonder voormalig Goes-speler Siebe Schets - de nummer drie van de derde divisie.

De bezoekers uit Rijssen waren ook meteen de bovenliggende partij en hadden slechts toen minuten nodig om aan de 0-1 te komen. Na twee gemiste kansen in de openingsfase was het Hielke Penterman die de bal er wél in kreeg. Zeventien minuten later werd het ook al 0-2. Topscorer Givan Werkhoven verdubbelde de voorsprong voor Excelsior’31 en deelde Goes een volgende dreun uit.

Die tweede treffer viel juist in een fase waarin de thuisploeg wat beter voor de dag kwam en vooral ook wat gevaarlijker werd. Sylvio Hage en Riad Elloukmani hadden in de tien minuten voor de 0-2 allebei een kans op de gelijkmaker om zeep geholpen. En ook in het restant van de eerste helft ná de tweede Excelsior’31-goal zat een doelpunt er niet in voor Goes. Dat gold overigens ook voor de bezoekers: 0-2 halverwege.

Blessure scheidsrechter

Die stand bleef héél lang op het scorebord staan. Net als de 45ste minuut, die de klok aangaf bij het ingaan van de rust. De arbiter van dienst had aan het einde van de eerste helft een hamstringblessure opgelopen en kon niet verder. Een onderonsje met de KNVB leerde dat er geen reserve-scheidsrechter aanwezig was, waardoor met man en macht gezocht moest worden naar een leidsman voor de tweede helft.

Jo-Annes de Bat (links) floot zaterdag de tweede helft bij Goes-Excelsior'31.

Een bezoekje aan buurman SSV’65 leverde een oplossing voor de tweede helft op. Gedeputeerde en scheidsrechter Jo-Annes de Bat stond daar langs de lijn en die was bereid de laatste 45 minuten te fluiten. Dat was overigens het enige dat veranderde, want het spelbeeld bleef hetzelfde. Excelsior’31 was heer en meester op het veld en gaf Goes geen enkele mogelijkheid terug in de wedstrijd te komen.

Na een fout van jongeling Reza Maipauw maakte Hakim Ezafzafi er in de 52ste minuut 0-3 van. Met invaller Schets daarna binnen de lijnen, sleepten de bezoekers de overwinning uiteindelijk over de streep. Via Francis Kabwe Manengela kwam Goes nog wel op 1-3, maar meer zat er niet in. Mede doordat gelegenheidsscheids De Bat, op advies van zijn assistent, de 2-3 van invaller Guillaume Clinckemaillie afkeurde wegens buitenspel.