Invallen kan leuk zijn, maar je moet het niet iedere week willen doen

In het voetbal (en natuurlijk ook in veel andere sporten) is invallen een kunst op zich. Sommigen kunnen het als de beste, andere spelers hadden achteraf gezien toch maar beter op het bankje blijven zitten. De wissel is vaak een boze speler, omdat hij vindt dat hij in de basis had moeten starten. De knop omzetten, het teambelang op één plaatsen, is vaak best lastig.