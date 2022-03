INHAALVOETBAL | Yerseke zet wals in, late Knevel-winner en Brouwse stunt

In de derde klasse A won Bevelanders thuis met ruime cijfers van Nieuwdorp (6-1) en RCS troefde Goes af met 4-0. De Noormannen boekte bij Veere de tweede overwinning (3-4) in vier dagen tijd. De winst in Veere betekende voor De Noormannen de vierde seizoenszege, waardoor de ploeg verder afstand neemt van de onderste drie plaatsen.

Tweede klasse E

Serooskerke-Yerseke 1-6 (1-1): In de eerste helft was het Serooskerke dat goed weerstand gaf tegen de ploeg van Alexander van Keulen. ,,Het was zeker de verdiensten van hen dat het in de eerste helft gelijk bleef.” Guus de Leeuw zette Yerseke wel op 0-1 voorsprong, maar Serooskerke bleef goed weerstand bieden. Alex Jobse schoot net voor rust de verdiende gelijkmaker binnen. In de tweede helft kon Serooskerke niet meer geven wat het in de eerste heft had gebracht. Yerseke liep uiteindelijk makkelijk weg door doelpunten van Jari Christiaansen, Xander van der Poel, Ys Murre, Guus de Leeuw en Arjan de Koeijer: 1-6.