Inhaaldonderdag: bloedeloos gelijkspel tussen Philippine en Hontenisse, zevenklapper én koppositie voor Sluis

Door twee eerdere afgelastingen moest RIA W-Breskens, de topper in de vierde klasse A, op donderdagavond worden afgewerkt. De bezoekers, met tot dusver de maximale score uit zeven duels, trokken nu met een 2-0-nederlaag aan het kortste eind en lieten RIA W weer terugkomen in de titelstrijd. Zoals ook in het bekende spreekwoord over de twee honden die vechten om één been, was het de derde titelkandidaat, Sluis, die via een 7-1-overwinning op Vogelwaarde de koppositie overnam van de ploeg van Soufian Dooms. Hekkensluiter Groede pakte een punt via een 1-1-gelijkspel bij Koewacht.