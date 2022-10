Ingestudeerd foefje van Goes is genoeg voor de derde zege van het seizoen

Degradant Goes was de eerste vijf wedstrijden van het seizoen prima doorgekomen. De ploeg was na twee remises stilletjes opgeklommen naar de derde plaats, was nog altijd ongeslagen (twee zeges, drie remises), speelde al tegen de nummers één en twee, scoorde vrij makkelijk en had de zaakjes in defensief opzicht op orde. Die sterke reeks hoopte de ploeg van trainer Dennis de Nooijer zaterdag voort te zetten bij SV Poortugaal.

Hoewel Goes dus in de top drie staat en Poortugaal het met slechts de dertiende plaats moest doen in de vierde divisie, ging het duel redelijk gelijk op. Goes kreeg kansen uiteraard, die krijgt het namelijk altijd. Maar ook de thuisploeg kwam er bij vlagen gevaarlijk uit. Het was uiteindelijk een ingestudeerde corner van Goes die de wedstrijd openbrak. Spits Daniël Wissel was in de twintigste minuut het eindstation van de hoekschop.

Maar na de 0-1 was de buit nog lang niet binnen voor Goes. Poortugaal gaf zich niet zomaar gewonnen. Hoewel Goes de allerbeste kansen kreeg, via onder meer Mitchell de Nooijer, Steven Smulder en Ryleigh Doesburg, maakte de thuisploeg zeker ook aanspraak op de gelijkmaker. Het werd daardoor nog even spannend voor Goes in de slotfase, maar de derde overwinning van het seizoen kwam niet meer in gevaar.

De ploeg staat nu tweede.