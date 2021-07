Indeling Zeeuwse amateurs verandert toch: vierdeklassers spelen minder wedstrijden

Ratrace ligt in het verschiet in derde klasse zaterdag

16 juni VLISSINGEN - Het verstrijken van de overschrijvingstermijn is afgelopen nacht in relatieve rust gepasseerd in het Zeeuwse amateurvoetbal. Toch is de startopstelling voor het nieuwe seizoen in de afgelopen maanden door elkaar geschud. Vooral in de derde klasse van het zaterdagvoetbal ligt een ratrace op de loer.