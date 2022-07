Indeling amateurvoetbal in Zeeland: drie klassen met 13 teams en zelfs een derde klasse met 12

Yerseke grijpt naast promotie: ‘In de eerste klasse hebben we toch niets te zoeken’

DINTELOORD - Met een verlenging in aantocht moest Yerseke in de finale van de nacompetitie alsnog buigen voor De Zwerver (1-2). De dorpsclub blijft daardoor tweedeklasser en dat is helemaal niet erg. ,,In de eerste klasse hebben we niets te zoeken.’’

19 juni