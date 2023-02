In Katwijk heeft Levi Bouwense gevonden waar hij naar zocht

Clinge verrast vriend en vijand tegen Groen Wit

In Breda ging hekkensluiter Clinge op bezoek bij de koploper van de derde klasse: Groen Wit. De lijstaanvoerder had in elf wedstrijden nog maar één wedstrijd verloren en de bezoekers pakten in de gehele competitie nog maar drie punten. Toch kwamen er daar zondag tegen alle verwachtingen in drie bij: 2-3.

6 februari