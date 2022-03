In Hoek heeft Seppe Vereecke zijn voetbalgeluk teruggevonden

Min of meer per toeval kwam Seppe Vereecke in de zomer van 2019 bij Hoek terecht. Na twee vervelende voetbaljaren in België vroeg een vriend hem naar het tweede elftal van de Zeeuws-Vlaamse club te komen. Vereecke kreeg de vraag of hij de voorbereiding met de eerste selectie mee wilde draaien en veroverde zo zijn plekje. Voor de winterstop tekende hij al bij voor een extra seizoen. ,,Ik voel me hier thuis.’’