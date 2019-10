Impens wijst Hoek de weg, Kabwe Manengela maakt het af

DERDE DIVISIEHOEK – In de thuiswedstrijd tegen ONS Sneek haalde Hoek zaterdagmiddag geen al te hoog niveau. Dat was tegen de hekkensluiter van de derde divisie ook niet nodig om een ruime zege te boeken. Rik Impens zette Hoek met twee goals weer eens op het juiste spoor, in de slotfase liep Hoek dankzij twee doelpunten van invaller Francis Kabwe Manengela uit naar 4-0. De ploeg van Lieven Gevaert liep dus geen schade op, drie dagen voor het bekerduel met PEC Zwolle.

Hoek zal dinsdagavond in ieder geval met een andere instelling aan de aftrap verschijnen. Een duel met een eredivisionist spreekt tot de verbeelding, een wedstrijd tegen de nummer laatst van de derde divisie duidelijk niet. Hoek deed het tegen ONS Sneek rustig aan, scoorde op de juiste momenten en boekte zo overwinning nummer zeven van het seizoen.

In de eerste helft viel bijzonder weinig te beleven. Slaapverwekkend was het in het eerste bedrijf, in het duel met een tegenstander die vaak bijna tot op eigen helft inzakte. ONS Sneek had tot zaterdag in zeven duels nog niet één keer gewonnen en pas drie puntjes gesprokkeld. Wie de Friese ploeg in Hoek zag spelen, kon daar niet verbaasd over zijn.

Tempo

Hoek kan zo’n tegenstander kapot spelen, simpelweg omdat het meer individuele kwaliteit in huis heeft. Maar dan moet het tempo wel een stuk hoger liggen dan zaterdagmiddag het geval was. Momenten van opwinding waren daardoor schaars, echte kansen kreeg Hoek voor rust ook niet veel. Jonathan Constansia was na 27 minuten dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet werd op de doellijn gekeerd door een verdediger van ONS Sneek. Tien minuten later was het wel raak.

Erwin Franse werd gevonden aan de rechterkant, zocht zijn directe tegenstander op en leverde een ragfijne voorzet af. Impens stond op de goede plek om de 1-0 tegen de netten te koppen. Dankzij Jordi de Jonghe stond die stand halverwege ook nog op het scorebord. Nadat Bannani de bal had gemist, stond Sneek-spits Sam Crowther ineens alleen voor de doelman, die de inzet met zijn voet keerde.

In de tweede helft ging het niveau niet omhoog. Na een kwartier haalde Lieven Gevaert uit voorzorg Erwin Franse naar de kant. Zijn vervanger Francis Kabwe Manengela ging aan de linkerkant spelen, Constansia verhuisde naar rechts. Drie minuten na die wissel was het uit het niets weer raak. Fabian Wilson onderschepte een Friese aanval met het hoofd en lanceerde daarmee direct Impens. De aanvoerder zag de ruimte, was snel weg en schoof de bal rustig langs doelman Justin van der Dam: 2-0. Kort daarna werd Impens naar de kant gehaald.

Sparen

In de 79ste en 80ste minuut werd het duel definitief beslist. Kabwe Manengela schoot de 3-0 binnen, nadat Reguillo Vandepitte na een aanval over rechts met het hoofd de paal had geraakt. Nog geen minuut later zette een andere invaller – Abdoe Abdenbi – goed door, passeerde de keeper en haalde de bal op de achterlijn terug. Zijn voorzet werd door Kabwe Manengela met de borst gecontroleerd en vervolgens van dichtbij binnen geschoten: 4-0. Daarna liet Hoek de bal vooral rond gaan en speelde de laatste minuten rustig uit, om krachten te sparen voor het duel met PEC Zwolle.

Hoek-ONS Sneek 4-0 (1-0). 37. Rik Impens 1-0, 63. Rik Impens 2-0, 79. Francis Kabwe Manengela 3-0, 80. Francis Kabwe Manengela 4-0. Scheidsrechter: J. te Kloeze (Middenmeer). Gele kaart: Karim Bannani (Hoek). Aantal toeschouwers: 550.

Hoek: Jordi de Jonghe; Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani; Steven Smulder (69. Seppe Vereecke), Reguillo Vandepitte, Rik Impens (76. Abdoe Abdenbi); Erwin Franse (60. Francis Kabwe Manengela), Robin Nelis en Jonathan Constansia.