Impens voorkomt na gemiste strafschop tiende nederlaag Hoek

Na negen minuten ontsnapte Hoek aan een achterstand, maar in de negentiende minuut lieten de Zeeuws-Vlamingen na zelf de score te openen in Harderwijk. De bal ging op de stip en aanvoerder Rik Impens nam zijn verantwoordelijkheid. De Belgische topscorer had het vizier echter niet op scherp staan. Want de strafschop benutte hij niet.

In de 27ste minuut was Impens opnieuw gevaarlijk. De captain werd bediend door Steven Smulder, maar zijn schot werd gekraakt. Geen voorsprong voor Hoek dus. Maar vijf minuten later kwam die er wel voor VVOG. De thuisploeg kreeg een corner en maakte daar optimaal gebruik van. Mike Ahrens was de gevierde man, hij kopte raak.

Na een gele kaart voor Impens en een gemiste kans voor VVOG ging de rust met een 1-0-stand in, uiteraard tot ontevredenheid bij Hoek. Die ploeg drong na de pauze dan ook aan, maar Impens, Reguillo Vandepitte en Ruben de Jager waren niet succesvol in de afronding. Laatst genoemde was nog het dichtst bij de 1-1, maar raakte de lat.

Beloning

In de slotfase liet vooral Impens nog van zich horen. Twintig minuten voor tijd draaide de Belg zich aardig vrij en haalde uit, maar de poging werd gekeerd door de doelman van VVOG. Kort daarna was de Hoek-aanvoerder onfortuinlijk, met een inzet op de paal. Maar in de 84ste minuut beloonde Impens zichzelf tóch en werd het alsnog 1-1.