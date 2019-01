Ilham Abali (16 jaar): ‘Over 10 jaar hoop ik bij een topclub in het buitenland te spelen’

Het was in alle opzichten nogal een bijzonder duel he?

Dat kun je wel zeggen ja! We kwamen met 3-0 voor en er leek niets aan de hand te zijn. Tot PSV in de tweede helft binnen 10 minuten opeens drie keer scoorde. Bij ons dacht iedereen dat er gelijk strafschoppen genomen moesten worden. Dat bleek niet zo te zijn, want er moest eerst nog dertig minuten verlengd worden. Ik had totaal niet verwacht dat ik nog moest gaan invallen. In de 110e minuut kwam ik het veld in. Superspannend natuurlijk. Gelukkig ging het goed en hebben we na strafschoppen gewonnen!