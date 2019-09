‘Ik zou hem onderuit trappen en een kaart pakken’

VLISSINGEN - Ralph de Kok (20) denkt dat hij een jaar of veertien moet zijn geweest. ,,Ik voetbalde bij JVOZ en speelde wel eens tegen Steven. Hij zat samen met Erwin (Franse, red.) bij Feyenoord en zij waren al goede vrienden. Ik ging ook al veel met Tim de Winter omging, die net als Erwin uit Kwadendamme komt. Zo zijn we naar elkaar toegegroeid.’’ In juni reisden ze naar Spanje, samen met Wolfaartsdijk-speler Tim Sandee en Redgey Visser, die vorig seizoen bij Wemeldinge speelde en nu in de Verenigde Staten bij collegeteam LSUA Generals.

Steven Smulder (21): ,,We wilden graag nog een paar dagen weg en dat werd Lloret de Mar. We zaten met z’n zessen vier dagen in een caravan.’’ Ralph de Kok: ,,We hebben een app-groep met z’n zessen die we eerst ‘Lloret de Mar’ hadden genoemd. Toen we daar waren kwamen we in een club terecht die ‘Texas’ heet.’’ Smulder: ,,Daar hadden we het wel naar ons zin... We hebben de naam van de groep meteen veranderd, haha.’’