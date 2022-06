‘Ik zal voor de zekerheid een paar tissues meenemen’

Dan krijg ik een soort brok in mijn keel. Ik moet dan even slikken, goed ademhalen, om mijn emoties in bedwang te houden. Ik vind dat, voor een man van 44, best gek. Hebben meer mensen dat? Tijd heelt alle wonden, is zo’n cliché dat vaak wordt gebruikt. Dat is niet helemaal waar. De tijd zorgt ook voor nieuwe, kleine wondjes. Als je - ná zijn overlijden - een huis koopt, gaat trouwen, kinderen krijgt, noem maar op, dan wil je dat delen met de belangrijkste mensen in je leven. Als één van die mensen ontbreekt, is dat keer op keer ‘een momentje’.