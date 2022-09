‘Ik kan een boek vol met anekdotes over Dave schrijven’

Het contact was de laatste jaren minder geworden, maar via via hoorde ik wel hoe het met hem ging. Ik wist daarom dat het een tijd wat minder met hem ging en dat hij fysiek aan het sukkelen was. Toch begreep ik ook dat hij zijn leven weer vrij goed op de rit had gekregen. Dat hij op zo’n jonge leeftijd is komen te overlijden is echt verschrikkelijk. Met zijn dood verliezen we een unieke verschijning.