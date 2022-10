IJzendijke kan wel iets meer van de ‘Chileense furie’ van aanvoerder Colin Fenijn gebruiken

,,Trainen deden we niet, we speelden alleen op zondag een wedstrijdje”, begint Fenijn op kalme toon te vertellen over zijn avontuur in Chili. ,,Er waren drie teams, en vlak voor het begin zag je wel in welk team je was ingedeeld. Zonder warming-up begonnen we aan de wedstrijd, op een veld met allemaal scheve lijnen. Maar als het fluitje ging dan was het bloedserieus. Keihard hè, die Chilenen. Ze spelen daar ook met twee scheidsrechters. Dat is niet voor niks, haha.”