IJzendijke is eindelijk weer compleet en kan meteen feest vieren

COLUMN Spelers die eerst niemand zag staan, zijn nu ineens heel populair

Sylvio Hage was afgelopen week de meest besproken aanvaller op de Zeeuwse velden. Logisch, want de aanvaller zou bij Goes blijven maar heeft nu toch voor een overstap naar Hoek gekozen. Bij Goes zijn ze boos en teleurgesteld en ook dat is logisch. Een paar maanden geleden stond de nieuwe selectie in de steigers, maar inmiddels is er toch weer een flinke hap uit genomen.

7:00