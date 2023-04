IJzendijke heeft maar een halve selectie en gaat in slotminuten onderuit

In de tweede helft was Sparta Nijkerk beter, maar duurde het lang voordat de gelijkmaker viel. Die was uiterst discutabel, want de goalie had haar hand op de bal en toch mocht een speelster van de bezoekers de bal wegtikken en scoren. In de laatste minuten werd het ook nog 1-2. ,,Sparta Nijkerk won terecht, maar het is zuur dat het zoals wel vaker in dit seizoen weer op het allerlaatste moment is. De ploeg heeft voor iedere meter geknokt en dan is dit resultaat weer jammer’’, aldus Boonman.