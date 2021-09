Hylke Stroo (Groede) verwacht vuurwerk in Breskens: ‘Iedereen heeft opgekropte energie’

DERDE DIVISIE \ VIDEO Balbezit levert Hoek in Assen geen overwin­ning op

28 augustus ASSEN - Net als provinciegenoot Goes moest Hoek het zaterdag opnieuw doen met slechts een puntje in de derde divisie. Op bezoek bij ACV in Assen hadden de Zeeuws-Vlamingen het heft redelijk in handen, maar zat een overwinning er niet in. Niels de Pauw voorkwam in de slotfase een nederlaag in Assen, waar vorig seizoen nog met 1-4 gewonnen werd: 1-1.