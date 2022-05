HVV’24 wervelt op emotionele middag

TWEEDE KLASSE E FC Axel, SSV’65 en Bruse Boys laten zich gelden in de kelder

VLISSINGEN - Voor Serooskerke is het doek in de tweede klasse E na een 4-0-nederlaag bij Yerseke bijna gevallen, want met nog drie duels te gaan is het gat met Bruse Boys negen punten. Die ploeg won voor het eerst sinds 27 november 2021 weer eens een duel (0-1 bij Arnemuiden).

10:16