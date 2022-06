HVV‘24 mist periode, Terneuzen klaar voor toetje en Clinge speelt ‘slechtste wedstrijd van het jaar‘

Hoeven-Terneuzen (1-1) 3-5: In de eerste helft was het Terneuzen dat veel kansen creëerde, maar het was de thuisploeg die op een 1-0-voorsprong kwam. Enkele minuten later was het Marc Verwei die de stand gelijk trok, door een directe vrije trap binnen te schieten. In de tweede helft bracht Devano Riemens Terneuzen aan de leiding, maar als snel was het weer gelijk: 2-2. Jeremie Noa zorgde er vervolgens voor dat de ploeg van Hubert van den Hemel weer op voorsprong kwam. Sinan Coban tekende voor de 2-4, maar Hoeven deed nog wat terug. Het slotakkoord was wederom voor Coban: 3-5.