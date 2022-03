HVV‘24 kan opnieuw in de achtervolging

HVV’24 was in de topper tegen Victoria’03 niet een klein beetje, maar veel meer in balbezit geweest dan de Brabanders, die waren afgereisd om niet te verliezen. De stug verdedigende ploeg uit Oudenbosch verliet Hulst echter in jubelstemming met een 1-3 overwinning.

Eén week nadat in Terneuzen de leiding in de derde klasse A van het zondagvoetbal terug in genomen werd, is HVV’24 alweer koploper af. De formatie van Mario Vermeirssen liep tegen runner-up Victoria’03 in het mes van de counter en werd vooral in de eerste helft geklopt.