HVV'24 zit na vertrek Jan Pleunis nog steeds zonder voorzitter: ‘Een verschil van inzicht’

KNVB-Beker Blamage voor Klomps Helmond Sport, Van Hecke helpt NAC aan bekersuc­ces

29 oktober VLISSINGEN - Niet alleen Hoek en Goes kwamen dinsdagavond in actie in het toernooi om de KNVB-Beker, ook buiten de provincie waren Zeeuwen actief in het landelijke bekertoernooi. En dat verliep niet voor iedereen even succesvol. Met name voor Daan Klomp niet.